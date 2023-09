Orlando: "Napoli, stagione di grande sofferenza. Intelligenti molti allenatori a dire no quest'estate..."

Notizie Calcio Napoli - "Il Napoli? Prendi un allenatore sbagliato, lo hanno capito tutti, poi non c'è l'armonia nel gruppo. Credo sia destinato a fare una stagione di grande sofferenza. Lo ha voluto ADL, e molti tecnici hanno detto no e sono stati intelligenti. E' difficile. Garcia non mi pare abbia un grande rapporto con alcuni giocatori. Lo sento altezzoso nel suo modo di parlare, non è uno che può avere un gruppo coeso. L'altro problema è che lo ha voluto il presidente, che lo difenderà fino alla fine. Ci sarà una bomba nello spogliatoio se i risultati non torneranno ad essere positivi". Così Massimo Orlando, ex calciatore, ai microfoni di Tmw Radio.