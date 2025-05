Napoli-Genoa, Fabio Cannavaro a sorpresa nel ritiro del Grifone: "Ecco perché sono qui" | VIDEO CN24

Ultimissime Napoli-Genoa, sorpresa nel ritiro del Grifone qui in città in vista del match di domani sera al Maradona: spunta Fabio Cannavaro.

Napoli-Genoa, Fabio Cannavaro beccato nel ritiro del Grifone

Il tecnico, reduce dall’esperienza alla Dinamo Zagabria terminata a inizio aprile, non si è voluto pronunciare su Antonio Conte ma ci ha spiegato il motivo della visita: “Sono qui per Vieira”. Dunque per salutare un vecchio amico.