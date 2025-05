Conte: "Inter? La pressione ci sarà, dovremo essere bravi in una cosa: giocare in contemporanea sarà molto meglio"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato della pressione dell'Inter:

"Pressione dell'Inter? Ci sarà a prescindere, dovremo esser bravi a indirizzarla nella maniera positiva, a star concentrati ad avere voglia, desiderio e motivazione. E penso che le prossime due partite giocheremo in contemporanea e sarà molto meglio perché comunque giocare prima, giocare dopo, sappiamo che non cambierà comunque niente a prescindere. Pensiamo al nostro ed esser concentrati, ma incontriamo una formazione che ha reso difficile la vita a tanti. Nell'ultima partita, io l'ho vista contro il Milan, penso abbiano disputato un'ottima partita: risultato negativo ma verranno a Napoli per giocarsela, per fare bella figura e dar fastidio come è giusto che sia. Noi siamo preparati a questo".