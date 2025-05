Possibile sorpresa in attacco per Conte contro il Genoa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni degli azzurri in vista di Napoli-Genoa:

"Big Rom proverà a migliorare il suo score, fermo al match contro l’Empoli, quando realizzò un gol e due assist. Il Genoa è l’occasione propizia: Lukaku ha già segnato 7 reti contro il Grifone e proverà a farne ancora per aiutare il Napoli ad avvicinarsi allo scudetto.



Giocherà in coppia con Raspadori, decisivo a Lecce. Jack è l’attaccante dai gol pesanti e gli piacerebbe confermarsi anche domani sera in un Maradona gremito per il tredicesimo sold out consecutivo a Fuorigrotta.



Possibile sorpresa in attacco: David Neres sta bruciando i tempi del recupero dall’infortunio al polpaccio e potrebbe essere convocato domani sera contro il Genoa".