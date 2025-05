Restyling stadio Maradona, CdM - In estate potrebbero già partire i lavori per il terzo anello

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, i lavori per il terzo anello dello stadio Maradona potrebbero già partire questa estate:

"Sul fronte dello stadio, invece, il sindaco si è detto pronto a investire fondi comunali per realizzare i lavori per la riapertura del terzo anello. E gli interventi potrebbero partire già in estate per essere ultimati ad inizio campionato prossimo. Con tanto di sediolini da installare, perché non ci sono. Cosa, questa, che si presta ad una duplice interpretazione: che il Comune di Napoli intenda concretamente dare un segnale di vicinanza alla «sua» squadra cittadina permettendo al club azzurro di utilizzare 8000 posti in più dello stadio, quindi di vendere 8000 biglietti in più. Ma potrebbe significare anche quello che a Palazzo San Giacomo non esclude più nessuno.

Che cioè, lo stadio Maradona, dovendo far parte «comunque del progetto Napoli» per candidare la città tra le cinque che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, deve essere riqualificato comunque. Anche con fondi pubblici. Scelta che, va ricordato, l’Uefa prenderà nel bel mezzo della campagna elettorale per l’elezione del sindaco, ad ottobre dell’anno prossimo".