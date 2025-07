Niente Napoli per Ndoye. Il giocatore svizzero è stato ufficializzato in giornata dal Nottingahm Forest. Proprio ai canali ufficiali del club inglese Ndoye ha svelato tutto il proprio entusiasmo per la nuova avventura in Premier League:

"Sono davvero felice di aver firmato per questo club. È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa, con una storia fantastica, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura"