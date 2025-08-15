Sky - Diouf nel mirino del Napoli per un motivo importante, in lista restano Elmas e Miretti

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di calciomercato Luca Cilli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

Calciomercato Napoli

"Per quanto riguarda il centrocampo, abbiamo parlato del ritorno di fiamma del Napoli per Elmas: un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli. Spesso abbiamo sottolineato come, nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna, ci sia anche il nome di Miretti.

Ma, oltre a Elmas e Miretti, il Napoli sta prendendo in considerazione anche Diouf del Lens: un giovane che non andrebbe a occupare spazio nella lista UEFA, perché rientrerebbe tra gli "under". Anche per questo motivo potrebbe essere un nome importante da monitorare in questa fase del mercato come possibile innesto a centrocampo".