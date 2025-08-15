Paolantoni mantiene la promessa: sfila in pelliccia sul lungomare a Ferragosto! | FOTO e VIDEO

Ultime calcio Napoli Paolantoni mantiene la promessa e sul lungomare festeggia lo scudetto con la pelliccia

Ultime calcio Napoli - Scudetto vinto e promessa mantenuta. Francesco Paolantoni, come annunciato qualche tempo fa a CalcioNapoli24, si è presentato alle ore 13 di oggi, Ferragosto, sul lungomare di Napoli indossando una pelliccia. Il comico napoletano ha così onorato la scommessa-promessa, il tutto era legato alla vittoria dello scudetto del Napoli. 

@calcionapoli24tv La promessa di Francesco Paolantoni per il quarto scudetto ??? #CN24 #CalcioNapoli24 #CalcioNapoli #ForzaNapoliSempre ? suono originale - CalcioNapoli24.it
