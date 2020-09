Mertens, l'ex agente: "Quando fu acquistato, dicevano che era basso e che poteva giocare solo sulla sinistra! Non mi aspettavo entrasse nella storia del Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Soren Lerby, ex agente dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dries può giocare in qualsiasi posizione nel tridente d’attacco: destra, sinistra, al centro, per lui cambia poco. È un calciatore generoso, al servizio della squadra. Potrà dare, se Gattuso lo riterrà opportuno, il suo contributo anche a destra. Onestamente, non mi aspettavo che Dries entrasse nella storia del Napoli. Quando fu acquistato, dicevano che era basso e che poteva giocare solo sulla sinistra. Non era vero e i fatti lo hanno dimostrato”