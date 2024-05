Lazio, duro confronto con i tifosi a Monza: biancocelesti contestati, tensione con Marusic

I tifosi della Lazio arrivati all'U-Power Stadium non hanno gradito il pareggio in rimonta subito dai biancocelesti nel recupero contro il Monza. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a Tudor e ai suoi uomini, ma soprattutto ai tanti presenti nel settore ospiti che hanno richiamato all'ordine i giocatori. Ne è nato un confronto duro e acceso al triplice fischio, con anche i calciatori che erano rientrati negli spogliatoi che sono stati richiamati a rapporto. Quasi un quarto d'ora di fitto colloquio in cui, secondo quanto trapela, gli ultras avrebbero chiesto più impegno ai giocatori. Immobile e Luis Alberto hanno vestito i panni da mediatori tra il pubblico e il resto della rosa, col capitano che ha provato a calmare le acque anche quando è scoppiata una discussione tra Marusic e un tifoso.