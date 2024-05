Napoli - Tegola Kvaratskhelia che ieri ha alzato bandiera bianca e quasi certamente salterà il posticipo di Udine contro l'undici di Fabio Cannavaro; passando per i recuperi di Juan Jesus e probabilmente Politano, fino ad arrivare al casting per il nuovo allenatore azzurro che vive giorni sempre più intensi sul piano delle trattative sebbene tutto si stia muovendo - come da copione - sotto traccia. In mezzo, il forfait di Zielinski che sarà assente pure in terra friulana. Lo scrive Il Mattino.