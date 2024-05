Conte-Juventus, Balzarini svela: "Incontro tra il tecnico e Ferrero! Ecco di cosa hanno parlato"

Notizie calcio. Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha confermato tramite un video pubblicato sul proprio canale Youtube, come a Torino ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ed Antonio Conte. Secondo Balzarini però, le parti non avrebbero parlato del club bianconero ma di argomenti non ancora rivelati:

"Si, c'è stata la cena tra il tecnico pugliese ed il presidente della Juventus, anche perché Conte vive a Torino e non si fa fatica ad incontrarlo da quelle parti. Però dalle indiscrezioni che mi sono arrivate non avrebbero parlato della panchina del club bianconero. Si fa fatica a credere a questa cosa perché si accomuna la figura di Ferrero alla Juventus e Conte a quella di un allenatore di calcio. Non sappiamo però che tipo di rapporti ci siano tra i due, potrebbero essersi trovati per altre questioni e motivi e finché non verranno svelati i contenuti di questo incontro non si potrà abbinare il colloquio tra i due al futuro della Juventus".