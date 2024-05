Udinese-Napoli, guai per Calzona: 4 titolari a rischio, la situazione

Napoli - Ultime notizie da Repubblica sulle scelte di Calzona per Udinese-Napoli vista la situazione di grande emergenza tra i titolari:

Nessuno sconto, dunque, per il Napoli che non vince dal 7 aprile (a Monza) e nelle ultime sette partite ha conquistato un solo successo. L’obiettivo è provare a scuotersi, ma Calzona dovrà fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo. Kvaratskhelia non si è allenato a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra ed è a rischio forfait. Non è al meglio neanche Giacomo Raspadori (oggi proverà nel corso della rifinitura) e quindi Lindstrom potrebbe avere una chance dal primo minuto: in campionato non gioca dal 30 marzo contro l’Atalanta e ha indossato la maglia da titolare soltanto una volta a Lecce. Da verificare pure le condizioni di Politano che ieri ha svolto allenamento personalizzato: qualora non dovesse farcela, toccherebbe a Ngonge. In dubbio c’è anche Juan Jesus per i soliti problemi alla schiena. L’alternativa è Ostigard. Oggi Calzona prenderà le sue decisioni.