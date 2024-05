Milan-Genoa 3-3, spettacolo e delusione rossonera a San Siro: la curva va via al 75°

Il Milan pareggia 3-3 contro il Genoa, e il momento dei rossoneri non è dei migliori. Rafael Leao, sostituito nella ripresa, è andato dritto negli spogliatoi al momento del cambio: fischi al suo indirizzo da parte della tifoseria milanista, ma non da parte della curva rimasta in silenzio. Il portoghese e Stefano Pioli non si sono nemmeno salutati, un episodio davvero sintomatico che fa il paio con la decisione della curva stessa di abbandonare lo stadio a quindici minuti dal termine del match. Al momento i rossoneri restano al secondo posto in classifica ma solo a +6 sulla Juventus che giocherà questa sera contro la Roma, ecco perché i rossoneri non sono ancora certi della qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.