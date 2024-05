Conte-Napoli, ultim'ora Rai - ADL non affonda il colpo, ma l'allenatore non ha altre offerte in Italia: la situazione

Stando alle ultime notizie del collega Ciro Venerato, vi sono importanti novità per quanto riguarda il nuovo allenatore: la SSC Napoli non avrebbe ancora scelto il tecnico, ma ha in mano due opzioni, Italiano e Pioli e può scegliere con calma. Questo quanto dichiarato dal collega al TGR Rai.

Conte-Napoli: la situazione ad oggi

Calciomercato Napoli - E su Conte-Napoli, Ciro Venerato ai microfoni Rai ha aggiunto:

"Conte fino ad oggi è ancora sul mercato. Il Milan non è interessato al salentino (mai in corsa nonostante i rumors), stesso discorso per la Juve. In Premier League più che il Chelsea (ci arrivano smentite da Londra) potrebbe spuntare il Manchester United, senza resettare l'offerta (sempre valida) dal mondo arabo. Conte ha più volte aperto al Napoli, ma fino ad oggi gli ex campioni d'Italia non hanno mai affondato il colpo".