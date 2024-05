E' il 5° più pagato del Napoli e non gioca una partita da gennaio

Calciomercato Napoli, si partirà sicuranente dalle cessioni quest'estate quando prenderà il via la rivoluzione inevitabile dopo un'annata del genere. Andranno tagliati i rami secchi, ovvero chi è fuori dal progetto per scelta dirigenziale, chi ha già la testa altrove e anche chi è ormai svuotato dopo la conquista dello storico scudetto, dalla quale è poi iniziata una parabola discendente che ha visto il suo culmine proprio questa stagione. Al loro posto dentro alternative, che siano giovani o meno, ma all'altezza tecnicamente e soprattutto con un requisito più importante di qualunque altro: che abbiano fame. Sarà determinante la prossima stagione per riportare subito il Napoli in alto.

Determinate per le uscite sarà il nuovo allenatore che a oggi sembra Stefano Pioli più di altri, considerando che il tecnico dirà sicuramente addio al Milan a fine stagione. Antonio Conte costa forse troppo e ha delle pretese economiche anche sul mercato non proprio facilmente sostenibili; Gian Piero Gasperini non è semplice da scippare all'Atalanta e per Vincenzo Italiano sembra ci sia stato un rallentamento voluto proprio da Aurelio De Laurentiis. Se il nome della nuova guida tecnica dovesse uscire da questi quattro profili come sembrerebbe, Pioli a oggi sembra decisamente l'indiziato principale considerando i parametri societari.

Mercato Napoli, Demme dirà addio: fuorirosa, è il 5° più pagato

Su chiunque ricadrà la scelta, ci sono nomi che andranno via da Napoli a prescindere e per i quali non sarà necessario un ok del nuovo mister. Uno di questi è Diego Demme, ormai fuorirosa tanto che in occasione di Napoli-Frosinone se n'è andato anche al mare a Ischia mentre i suoi compagni di squadra erano in campo. Una situazione paradossale anche se si considera che il mediano italotedesco è il 5° più pagato della rosa: dopo Osimehn a quota 10 milioni, Zielinski a 3.5, Politano a 3.2 e Di Lorenzo a 3, c’è proprio l’ex Lipsia con 2.5 insieme a Raspadori.

Demme guadagna così più di molti titolari come Anguissa (2.2), Lobotka (2), Rrahmani (1.8) o Kvaratskhelia fermo a 1.5 in attesa del prolungamento contrattuale col Napoli. E pensare che l'ultima gara del classe 91 in scadenza di contratto risale a gennaio, Lazio-Napoli 0-0 per 60 minuti totali il 24 gennaio.