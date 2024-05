Clamoroso a Salerno, cinema scortato dalla Polizia per la proiezione del film sullo Scudetto del Napoli | FOTO

Notizie Napoli - La Questura di Salerno ha predisposto servizi straordinari di controllo e vigilanza all’esterno del cinema The Space in occasione della proiezione del film “Sarò con te” che celebra, ad un anno di distanza, la vittoria dello scudetto del Napoli. I servizi sono stati predisposti dalla questura di Salerno per timore che ci potesse essere qualche protesta da parte dei tifosi granata. Ed invece tutto si è svolto senza azioni di disturbo ed in piena tranquillità. Il film viene proiettato in tre sale. A riportare la notizia è SalernoNotizie.