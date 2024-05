Petizione dei tifosi del Napoli che non vogliono Pioli: ecco quante firme sono state raccolte finora

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla petizione dei tifosi del Napoli che non vogliono Stefano Pioli sulla panchina azzurra:

"Nelle ultime settimane sono cresciute le quotazioni di Stefano Pioli, in uscita dal Milan con il quale ha vinto uno scudetto e ha raggiunto la semifinale di Champions League. L’allenatore emiliano, legato ai rossoneri con un contratto fino al 2025, non è gradito da una parte dei tifosi azzurri che su Change.org, ha lanciato il 30 aprile scorso una petizione online con l’hashtag #nopioli. «Non vogliamo Stefano Pioli come allenatore del Napoli – si legge nel testo - per ripartire dopo una stagione disastrosa da Campioni d’Italia, dopo il peggiore risultato sportivo nella storia del calcio italiano conseguito da una squadra che la stagione prima si è laureata campione d’Italia. Pioli è proprio il nome più sbagliato per risollevare una squadra, un club e un popolo che vengono da una delle delusioni più cocenti che ci possano essere dopo un traguardo atteso 33 anni».

Nella sola giornata di ieri sono arrivate 100 firme, non una grandissima risposta, al contrario di quella dei giorni scorsi dei tifosi milanisti che hanno manifestato il loro dissenso per l’eventuale arrivo dello spagnolo Julen Lopetegui sulla panchina rossonera".