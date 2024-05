Venerato: "Conte ha chiesto 9 milioni al Napoli? Arrivano smentite furibonde"

Stando alle ultime notizie del collega Ciro Venerato, vi sono importanti novità per quanto riguarda il nuovo allenatore: la SSC Napoli non avrebbe ancora scelto il tecnico, ma ha in mano due opzioni, Italiano e Pioli e può scegliere con calma. Questo quanto dichiarato dal collega al TGR Rai.

Conte-Napoli: smentite le cifre che circolano

Calciomercato Napoli - E sulle cifre della trattativa Conte-Napoli, Ciro Venerato ai microfoni Rai ha aggiunto:

"Arrivano nuove conferme sul nuovo allenatore del Napoli (atteso per il quinto anno a Castel Di Sangro): Italiano o Pioli se la giocheranno all'ultimo sprint. Più dura per Conte, ma arrivano irate smentite su una sua richiesta di 9 milioni".