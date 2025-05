Il portiere Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Cronache di Napoli. Tra le altre cose, il portiere del Napoli ha parlato di Amir Rrahmani:

‚ÄúGuardate, per me anche Amir √® un grande calciatore. E‚Äô uno dei leader del gruppo. Si impegna allo spasimo sia in partita sia durante gli allenamenti e merita tutto l‚Äôaffetto dei compagni e dei tifosi‚ÄĚ