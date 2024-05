Delegazione saudita ricevuta dal sindaco di Napoli: ecco i temi in esame

Ultime notizie. La delegazione del Saudi-Italian Business Council, della quale fanno parte operatori economici e rappresentanti governativi dell'Arabia Saudita, è stata ricevuta questa mattina dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. All'incontro, che si è tenuto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, hanno preso parte anche la vicesindaca e assessora all'Urbanistica, l'assessora al Turismo e alle Attività Produttive, l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, l'assessore al Bilancio, la presidente del Consiglio comunale e la Capo di Gabinetto del sindaco.

La tappa in Comune è giunta a conclusione della tre giorni che la delegazione ha dedicato a Napoli con visite ai siti più importanti della città e della provincia e con incontri coi rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo. Nei giorni scorsi anche De Laurentiis aveva incontrato la delegazione saudita, ma non per motivi legati ad una possibile cessione di quote societarie.