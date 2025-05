Marolda a CN24: "Raspadori sfortunato nel giocare nel Napoli. Il risultato della gara con il Genoa dipende solo dagli azzurri"

“Mi ha fatto piacere che l’Inter sia andata in finale perché è giusto sia così per le squadre italiane e per tutto il movimento calcistico nostrano nel ranking. Certo che l’Inter è uscita distrutta fisicamente da questa gara e contro il Torino dovrà mischiare un po’ le carte Inzaghi per quanto riguarda la formazione.

Affrontare una squadra tranquilla in classifica può essere un vantaggio, ma nessuno regalerà nulla. Il risultato di Napoli-Genoa dipenderà solo dagli azzurri, mi auguro si possa chiudere la partita senza soffrire come le ultime. Tutti tengono a fare bella figura contro il Napoli, penso a Vieira che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il Genoa è una squadra che lotta in campo, ma non riesco a pensare che il Napoli non possa vincere e chiudere il match. Ho buone sensazioni in tal senso.

Raspadori è stato sfortunato nel venire nel Napoli: non è riuscito mai a trovare una collocazione definitiva. Una volta ha avuto Osimhen davanti poi ora c’è McTominay. La presenza di Jack offusca lo scozzese in campo perché si inserisce meno giocando a sinistra”