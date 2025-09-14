Marino: "Vi svelo chi sarà l'anti-Napoli in questo nuovo campionato"

“La Juve ha dato un buon segnale al campionato. Il Napoli è la squadra più completa e si è rinforzata”. Così a TuttoMercatoWeb.com l' allenatore Pasquale Marino, che ha parlato dei due big match della giornata di ieri.

Come interpreta la sconfitta dell’Inter?
“È ancora presto. La prestazione è stata v positiva. L’Inter ha fatto una buona gara. Non è ancora il momento di fare le valutazioni definitive. Il pareggio sarebbe stato più giusto”.

Per Chivu è un anno importante.
“A Parma ha fatto un bel lavoro. Ora sicuramente c’è un po’ di differenza. Sostituisce un allenatore che ha vinto, non è facile. Ma ha delle idee”.

Chi è l’anti Napoli?
“Per quello che ha fatto ieri dico Juventus. Ma sappiamo bene che è ancora presto. Devono entrare in gioco i calciatori più importanti”

Serie B: la Samp delude. E non solo…
“Ci vorranno un po’ di partite per capire i veri valori. Tante squadre non sono partite bene, come il Bari che ha un allenatore bravo come Caserta. Anche il Monza che è di categoria superiore. I brianzoli insieme a Venezia e Palermo sono i favoriti”.

