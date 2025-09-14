Roma-Torino, le formazioni ufficiali: sorpresa nell'undici di Gasp. Nei granata c'è Simeone

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Torino che stanno per scendere in campo. Gasperini lancia a sorpresa dal primo minuto El Aynaoui:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Wesley, Manu Konè, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. A disposizioen: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Rensch, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Arena Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. A disposizione: in aggiornamento. Allenatore: Marco Baroni