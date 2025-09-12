Formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli: le scelte di Pioli e Conte

Formazioni  
ConteConte

Formazioni Fiorentina Napoli Serie A. Svelate quelle che saranno le scelte di Pioli e Conte per la prossima giornata di campionato, vi mostreremo le formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli quando saranno comunicate dai due allenatori

Formazioni Fiorentina Napoli Serie A. Svelate quelle che saranno le scelte di Pioli e Conte per la prossima giornata di campionato, vi mostreremo le formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli quando saranno comunicate dai due allenatori.

Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli

Formazioni Fiorentina Napoli, ci sono aggiornamenti sulle scelte ufficiali di Pioli Conte. Queste le formazioni ufficiali Fiorentina Napoli:

  • FIORENTINA - IN ARRIVO
  • NAPOLI - IN ARRIVO

Probabili formazioni Fiorentina Napoli

Queste le probabili formazioni di Fiorentina Napoli:

  • FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
  • NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top