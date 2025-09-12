Formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli: le scelte di Pioli e Conte
Conte
Formazioni Fiorentina Napoli Serie A. Svelate quelle che saranno le scelte di Pioli e Conte per la prossima giornata di campionato, vi mostreremo le formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli quando saranno comunicate dai due allenatori
Formazioni ufficiali Fiorentina Napoli
Formazioni Fiorentina Napoli, ci sono aggiornamenti sulle scelte ufficiali di Pioli e Conte. Queste le formazioni ufficiali Fiorentina Napoli:
- FIORENTINA - IN ARRIVO
- NAPOLI - IN ARRIVO
Probabili formazioni Fiorentina Napoli
Queste le probabili formazioni di Fiorentina Napoli:
- FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
- NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
