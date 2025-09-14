Roma-Torino, grandissimo gol di Simeone su assist di Ngonge | FOTO

Primo gol con la maglia del Torino per Giovanni Simeone! Il Cholito ha messo la firma sullo 0-1 del Torino contro la Roma allo stadio Olimpico, sfruttando l'assist di un altro ex calciatore del Napoli, Cyril Ngonge.

Contropiede del Torino con Simeone che mantiene palla e fa salire la squadra, poi scambia con Ngonge che mette a segno un dribbling un po' impacciato ma efficace e restituisce palla al Cholito. Simeone dal limite dell'area punta l'avversario, si smarca e calcia in rete con il destro. Un grandissimo gol per l'ex Napoli.