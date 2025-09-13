DIRETTA VIDEO - Fiorentina-Napoli: segui il pre-partita con i tifosi azzurri al Franchi

Diretta  
Fiorentina NapoliFiorentina Napoli

Fiorentina Napoli in diretta videeo con il pre partita e la gara live da seguire con tutte le ultime notizie per la terza giornata di Serie A che mette subito di fronte un big match

Fiorentina Napoli, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro la Fiorentina di Stefano Pioli, un match che vale la 3a giornata di campionato Serie A. Si giocherà Fiorentina Napoli tra il club viola e i Campioni d'Italia per dare subito un grande spettacolo. La partita Fiorentina Napoli sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Fiorentina Napoli

Fiorentina Napolisiamo LIVE dallo stadio con i tifosi napoletani.

Fiorentina Napoli diretta testuale

19.00 - In attesa delle squadre che arrivino allo stadio Franchi, c'è già un via vai di tifosi anche del Napoli all'esterno dell'impianto

Fiorentina Napoli: in diretta su Calcio Napoli 24

Fiorentina Napoli in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TVcanale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
