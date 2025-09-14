Tim Music Awards, esilarante siparietto post Fiorentina-Napoli D'Alessio-Carlo Conti: "Mi aspettavo tre premi"

Fiorentina-Napoli 1-3, simpatico siparietto nel corso dei Tim Music Awards in diretta dall'Arena di Verona tra il conduttore Carlo Conti, noto tifoso vip viola, e il cantante partenopeo Gigi D'Alessio
Al termine del match, che ha visto gli uomini di Conte stravincere al Franchi, c'è stato un simpatico botta e risposta tra i due sull'esito della partita:
Conti: “Parliamo di musica, non di calcio!”
D’Alessio: “Esatto, parliamo di musica! Io, però, mi aspettavo tre premi, non due…”
Conti: “Tre ne ha presi la Fiorentina… Vattenn va!”