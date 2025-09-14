Tim Music Awards, esilarante siparietto post Fiorentina-Napoli D'Alessio-Carlo Conti: "Mi aspettavo tre premi"

Notizie  
Tim Music Awards, esilarante siparietto post Fiorentina-Napoli D'Alessio-Carlo Conti: Mi aspettavo tre premi

Fiorentina-Napoli 1-3, simpatico siparietto nel corso dei Tim Music Awards in diretta dall'Arena di Verona tra il conduttore Carlo Conti, noto tifoso vip viola, e il cantante partenopeo Gigi D'Alessio

Fiorentina-Napoli 1-3, siparietto Gigi D'Alessio Carlo Conti

Al termine del match, che ha visto gli uomini di Conte stravincere al Franchi, c'è stato un simpatico botta e risposta tra i due sull'esito della partita:

Conti: “Parliamo di musica, non di calcio!”

D’Alessio: “Esatto, parliamo di musica! Io, però, mi aspettavo tre premi, non due…”

Conti: “Tre ne ha presi la Fiorentina… Vattenn va!”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top