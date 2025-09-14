L’Europa è adesso, il Manchester City aspetta: dal Napoli è arrivata una promessa

L’Europa è adesso, il Manchester City aspetta: dal Napoli è arrivata una promessa

Ultime notizie SSC Napoli - ?Lâ€™assaggio di Europa il Napoli lo ha servito al Franchi. La vittoria per 3-1 Ã¨ autorevole, nonostante qualche brivido negli ultimi dieci minuti come scrive il Corriere della Sera.

"La Fiorentina non si abbatte, prova ad accorciare prima dellâ€™intervallo. Non accade, e Milinkovic non deve neanche fare straordinari. Il NapoliÂ annienta la regia viola affidata a Fagioli e mette a segno il terzo gol: i cambiÂ di Pioli danno un poâ€™ linfa alla Fiorentina, ma i tre punti sono blindati in cassaforte. Lâ€™Europa Ã¨ adesso, il City aspetta: il Napoli che ha dato tre schiaffi alla Fiorentina promette di essere pronto"

?

