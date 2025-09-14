Il finale di Fiorentina-Napoli è un ammonimento per la Champions League, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale firmato da Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.
“Fiorentina-Napoli tiene la squadra di Conte al primo posto. Tutti al massimo: Politano quasi perfetto e commovente per il sacrificio totale a tutto campo, Spinazzola instancabile, Anguissa costruttore del terzo gol, McTominay «centrocampista d’attacco». La fase finale, con la Fiorentina che segna e cerca la rimonta, ammonisce per la Champions: le partite durano novanta minuti”