Buongiorno in conferenza: "Con Beukema ci siamo trovati subito bene, ecco cosa è accaduto nel finale"

Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Napoli:

"Abbiamo impostato la partita sapendo che ci sarebbero stati tanti uno contro uno, ma abbiamo avuto un atteggiamento coraggioso. Ci siamo preparati bene e siamo contenti della vittoria".

Differenze tra Beukema e Rrahmani?

"Con Sam ci siamo subito trovati bene, cercando di comunicare il più possibile. È andata benissimo e sono contento per il suo gol all'esordio. La gara di giovedì? Sarà tosta, contro una squadra fortissima. Dovremo essere bravi a recuperare le energie".

Cosa è cambiato nel finale?

"Ci siamo abbassati un po' troppo rispetto all'intensità che abbiamo dato nei primi 70 minuti. Di questo ne ha approfittato la Fiorentina e abbiamo rischiato qualcosina in più. Siamo stati comunque bravi a resistere"

Cosa cambia tra Meret e Milinkovic Savic?

"Sono due ottimi portieri e noi siamo contentissimi ad averli con noi, indipendentemente da chi giocherà. In difesa cerchiamo molto di comunicare tra noi. Dal punto di vista tattico Vanja ha un grande rinvio, ma anche Alex è molto bravo con i piedi. Ci troviamo bene con entrambi".