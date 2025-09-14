"Già a suo agio nei meccanismi di Conte". Hojlund devastante a Firenze: voti e pagelle dei quotidiani

Già a suo agio nei meccanismi di Conte. Hojlund devastante a Firenze: voti e pagelle dei quotidiani

Le pagelle dei quotidiani sulla prestazione di Hojlund in Fiorentina Napoli 1 3

Napoli - Rasmus Hojlund è stato subito decisivo all’esordio con la maglia del Napoli. Per il centravanti danese gol ed una prestazione davvero importante. Antonio Conte l’ha lanciato titolare dal primo minuto un po’ a sorpresa in quanto tutti si aspettavano Lucca.

Pagelle Hojlund Fiorentina Napoli 1 3

Corriere dello Sport 7,5. Ci sono debutti peggiori. Sì per la capacità di incidere subito, sì per il gol, ma soprattutto perché è sempre un’equazione non risolta per la difesa viola. 

Il Mattino 7. Bravo e fortunato. Perché quando dopo due minuti sbaglia un gol già fatto arriva un rigore ad allontanare le sue nubi. Strappi, allunghi, corse verso la porta. Deve solo ritrovare la migliore condizione in fretta. Ma il movimento sul gol del raddoppio è bellissimo, roba da attaccante puro. Di quelli che ti svoltano la stagione. 

Corriere della Sera 7,5.

Gazzetta dello Sport 7,5. Bentornato in Italia: fallisce da mezzo metro il tap-in vincente, poi raddoppia con una giocata da grande attaccante.

Tuttosport 8. Titolare a sorpresa si ripresenta in serie A con un gol da centravanti vero e sarà per questo che sembra già a suo agio nei meccanismi di Conte.

