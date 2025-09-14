CorSera su Hojlund: moto perpetuo e sgasate continue! Fa le umane e divine cose per smarcarsi da Pongracic

Rassegna Stampa  
CorSera su Hojlund: moto perpetuo e sgasate continue! Fa le umane e divine cose per smarcarsi da Pongracic

Ultime notizie SSC Napoli - La costante del Napoli è la solidità, la novità sta nel gioco agile e disinvolto che porta Hojlund a una sorta di moto perpetuo, di sgasate continue come scrive il Corriere della Sera.

"Hojlund trova davanti a sé Gosens che gli stoppa un tap in facile in porta. È un’azione caotica e frenetica: Comuzzo travolge Anguissa, De Bruyne spiazza De Gea. Avanti la squadra di Conte, Hojlund fa le umane e divine cose per smarcarsi da Pongracic, quando viene lanciato da Spinazzola scappa via e infila alle spalle di De Gea. Dove eravamo rimasti? Uultimo gol in Italia risale al 4 giugno 2023, non ha dimenticato"

