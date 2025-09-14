Parlato: "Massima solidarietà ai colleghi di CN24 aggrediti, meno male che avevo chiamato chi di dovere per avvisare..."

Le Interviste  
ParlatoParlato

Manuel Parlato di Canale21 esprime solidarietà e commenta i fatti accaduti sugli spalti e fuori lo stadio contro gli addetti ai lavori, come i nostri inviati di CalcioNapoli24 aggrediti fuori lo stadio:

"E meno male che ho chiamato personalmente, chi di dovere, per avvisare che sarebbe stata la solita storia. Sugli spalti e fuori nel post gara. I cori razzisti, non sono una novità. Segnalo però uno nuovo: “Quando piove vi lavate”. Ma tifo per la squadra del cuore ne fate ? Fuori nel post, con i colleghi di cn24 aggrediti mentre facevano il loro lavoro in diretta tra l’altro a contatto con l’uscita degli ultras viola, senza nessuna tutela ! Massima solidarietà. Firenze è una città in cui ho vissuto ed è tra le più belle al mondo, ma oggi con seri problemi di delinquenza e di criminalità ben risapute alle istituzioni. Il Franchi resta terreno incontaminato di razzismo e anti sportività. Per fortuna il Napoli ha dato l’ennesima lezione di calcio, in barba ai soliti imbecilli ! (Che non sono pochi)".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
