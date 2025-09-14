Parlato: "Massima solidarietà ai colleghi di CN24 aggrediti, meno male che avevo chiamato chi di dovere per avvisare..."

Manuel Parlato di Canale21 esprime solidarietà e commenta i fatti accaduti sugli spalti e fuori lo stadio contro gli addetti ai lavori, come i nostri inviati di CalcioNapoli24 aggrediti fuori lo stadio:

"E meno male che ho chiamato personalmente, chi di dovere, per avvisare che sarebbe stata la solita storia. Sugli spalti e fuori nel post gara. I cori razzisti, non sono una novità. Segnalo però uno nuovo: “Quando piove vi lavate”. Ma tifo per la squadra del cuore ne fate ? Fuori nel post, con i colleghi di cn24 aggrediti mentre facevano il loro lavoro in diretta tra l’altro a contatto con l’uscita degli ultras viola, senza nessuna tutela ! Massima solidarietà. Firenze è una città in cui ho vissuto ed è tra le più belle al mondo, ma oggi con seri problemi di delinquenza e di criminalità ben risapute alle istituzioni. Il Franchi resta terreno incontaminato di razzismo e anti sportività. Per fortuna il Napoli ha dato l’ennesima lezione di calcio, in barba ai soliti imbecilli ! (Che non sono pochi)".