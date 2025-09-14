Buongiorno: "Nuovi acquisti determinanti! City? Ecco qual è il nostro obiettivo, sull'esperienza al Torino..."

Il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni della RAI post Fiorentina-Napoli 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Siamo stati bravi, siamo andati a prenderli uomo contro uomo e abbiamo cercato diÂ tenereÂ la linea molto alta ricercando questi duelli uno contro uno. Poi loro sulÂ finale della gara hanno cercato di portarsi in avanti dato lo svantaggio e ci siamo un pÃ² abbassati. Siamo stati perÃ² bravi a tenere e portare a casa queste vittoria. I nuovi acquisti sono stati determinanti, ma la cosa importante Ã¨ che sono degli ottimi ragazzi che si sono messi subito a disposizione della squadra e del mister per migliorare e lavorare. Siamo contenti di averli con noi e speriamo che possano migliorare insieme alla squadra. Cerchiamo di migliorare giorno per giorno, durante la partita cerchiamo di comunicare tanto. Noi competitivi in Serie A e Champions? Cercheremo di fare il massimo contro una squadra preparata come il City, adesso dovremo sicuramente riposare e accumuluare le energie per cercare di recuperare la forma e preparare la partita al massimo. Cercheremo di dare il massimo in qualsiasi competizione e il meglio di noi stessi. Esperienza al Torino? Mi ha dato tanto e permesso di crescere molto, sia dal punto calcistico che come uomo Ho passato gran parte della mia vita al Toro e a loro devo tantissimo. Anche adesso per migliorarmi cerco di ascoltare il mister e guardare video