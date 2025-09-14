Buongiorno: "Nuovi acquisti determinanti! City? Ecco qual è il nostro obiettivo, sull'esperienza al Torino..."

Le Interviste  
Buongiorno: Nuovi acquisti determinanti! City? Ecco qual è il nostro obiettivo, sull'esperienza al Torino...

Il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni della RAI post Fiorentina-Napoli 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Siamo stati bravi, siamo andati a prenderli uomo contro uomo e abbiamo cercato diÂ tenereÂ la linea molto alta ricercando questi duelli uno contro uno. Poi loro sulÂ finale della gara hanno cercato di portarsi in avanti dato lo svantaggio e ci siamo un pÃ² abbassati. Siamo stati perÃ² bravi a tenere e portare a casa queste vittoria. I nuovi acquisti sono stati determinanti, ma la cosa importante Ã¨ che sono degli ottimi ragazzi che si sono messi subito a disposizione della squadra e del mister per migliorare e lavorare. Siamo contenti di averli con noi e speriamo che possano migliorare insieme alla squadra. Cerchiamo di migliorare giorno per giorno, durante la partita cerchiamo di comunicare tanto. Noi competitivi in Serie A e Champions? Cercheremo di fare il massimo contro una squadra preparata come il City, adesso dovremo sicuramente riposare e accumuluare le energie per cercare di recuperare la forma e preparare la partita al massimo. Cercheremo di dare il massimo in qualsiasi competizione e il meglio di noi stessi. Esperienza al Torino? Mi ha dato tanto e permesso di crescere molto, sia dal punto calcistico che come uomo Ho passato gran parte della mia vita al Toro e a loro devo tantissimo. Anche adesso per migliorarmi cerco di ascoltare il mister e guardare video

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
