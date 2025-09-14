Fiorentina-Napoli 1-3, imprevisto per Beukema: perde il treno di ritorno per colpa dell'antidoping. Ecco cosa è accaduto

Piccolo imprevisto ieri sera per Sam Beukema. Il difensore olandese, autore della rete dello 0-3 azzurro al Franchi, è stato sorteggiato per i controlli antidoping al fischio finale. Le operazioni sono andate per le lunghe con Beukema che ha perso il treno che ha riportato la squadra di Conte a Napoli in nottata come si legge su Il Mattino. Il calciatore stamattina è in viaggio per raggiungere la squadra ed allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di Champions League contro il manchester City di giovedì.