Chi è il sostituto di Anguissa? Conte ha fatto il nome di un calciatore che ha in rosa | VIDEO

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: tutto pronto per il ritorno in Serie A dopo la pausa nazionali. Dopo le due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, i campioni d’Italia in carica fanno tappa all’Artemio Franchi per il primo match di cartello di questa stagione.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

“Anguissa stanco e chi può sostituirlo? Già che mi fate questa domanda con questo interrogativo...voi sapete che c'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire facendo qualcosa di diverso. Alcune strategie sono state riviste: Elmas è stato preso perchè duttile, può ricoprire diversi ruoli e può fare il centrocampista centrale. Frank ha giocato martedì con il Camerun, è tornato ieri e si è allenato ieri ed oggi. È a disposizione, sta bene, non ha avuto alcun problema in nazionale"