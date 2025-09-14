CdM - Napoli in forma Champions, spirito animale di chi sullo 0-3 insiste ad attaccare e tiene l’intensità

CdM - Napoli in forma Champions, spirito animale di chi sullo 0-3 insiste ad attaccare e tiene l’intensità

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale firmato da Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“Che fa Conte se tutti prevedono che la formazione di Firenze sarà «conservatrice»? Fa l’innovatore. Lo aveva detto che i nuovi dovevano cominciare a integrarsi e allora al Franchi c’è in porta Milinkovic Savic, in difesa Beukema, in attacco Højlund. Vecchi e nuovi sono in  forma Champions: lucidi, concentrati, con quello spirito animale di chi sul tre a zero insiste ad attaccare e tiene l’intensità”

