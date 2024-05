Libero, Dell’Orto a CN24: "Gasperini? All'Atalanta decide tutto, ha poteri totali! A Bergamo sono preoccupati da un lato e fiduciosi dall’altro perchè..."

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Libero Alessandro Dell’Orto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Gasperini e l’Atalanta? A Bergamo sono preoccupati da un lato e fiduciosi dall’altro, perchè la situazione è semplice: Gasperini non ha un facile carattere ma qui ha fatto cose irripetibili, è diventato quello che decide tutto in casa Atalanta, ha totale potere visti i risultati. Io credo che le offerte ricevute siano del Napoli e forse di qualcos’altro: lui è legato al passato e riconoscente, è sempre stato tentato dalla Juventus ma in questo momento il ragionamento che fa è che in otto anni ha sempre cercato di alzare l’asticella, con l’Europa League è stato toccato il punto più alto oppure no? Se Gasperini pensa di sì, ci sono buone possibilità che resti e la dirigenza toccherà questo punto nell’incontro di oggi. Non so se il Napoli attuale sarebbe già pronto per vincere subito”