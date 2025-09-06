Retroscena Lucca-Conte: il tecnico gli ha ricordato due cose in questi giorni a Castel Volturno

Rassegna Stampa  
Retroscena Lucca-Conte: il tecnico gli ha ricordato due cose in questi giorni a Castel Volturno

Lorenzo Lucca non è stato convocato da Gattuso ed è rimasto ad allenarsi agli ordini di Conte a Castel Volturno

Napoli - Lorenzo Lucca è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Il CT Gennaro Gattuso non lo ha convocato e l'attaccante ha lavorato praticamente tutta la settimana agli ordini di Antonio Conte. Proprio l'allenatore - in questi giorni - ha ricordato due cose all'ex Udinese come rivela stamattina il Corriere dello Sport.

Retroscena Conte Lucca

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Lucca non è stato convocato da Gattuso, sta sfruttando questi giorni per continuare a entrare nei meccanismi di gioco e nelle idee di Conte per il ruolo di centravanti. Finora due da titolare, zero gol ma tanti movimenti, generosità, piena disponibilità nel mettersi in contatto con i compagni e la squadra. È per lui un mondo nuovo, anche i compiti sono diversi rispetto a Udine, così come le pressioni, ma Conte sa come indirizzarlo e a Castel Volturno insiste nel ricordargli cosa si aspetta da lui e cosa serve per crescere".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top