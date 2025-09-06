Retroscena Lucca-Conte: il tecnico gli ha ricordato due cose in questi giorni a Castel Volturno

Napoli - Lorenzo Lucca è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Il CT Gennaro Gattuso non lo ha convocato e l'attaccante ha lavorato praticamente tutta la settimana agli ordini di Antonio Conte. Proprio l'allenatore - in questi giorni - ha ricordato due cose all'ex Udinese come rivela stamattina il Corriere dello Sport.
Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:
"Lucca non è stato convocato da Gattuso, sta sfruttando questi giorni per continuare a entrare nei meccanismi di gioco e nelle idee di Conte per il ruolo di centravanti. Finora due da titolare, zero gol ma tanti movimenti, generosità, piena disponibilità nel mettersi in contatto con i compagni e la squadra. È per lui un mondo nuovo, anche i compiti sono diversi rispetto a Udine, così come le pressioni, ma Conte sa come indirizzarlo e a Castel Volturno insiste nel ricordargli cosa si aspetta da lui e cosa serve per crescere".