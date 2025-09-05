Coli Saco vicino alla cessione: la squadra e la formula dell'operazione | CN24

Ultime calcio Napoli - Il calciomercato si è chiuso il 1 settembre alle ore 20, ma non ovunque. Infatti, ci sono campionati dove si può ancora procedere all'acquisizione delle prestazioni sportive di nuovi calciatori. Nella rosa del Napoli c'è un calciatore, Coli Saco, che potrebbe ancora lasciare la rosa azzurra e trasferirsi in uno di questi campionati.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, Coli Saco è sempre più vicino a salutare il Napoli. Nelle ultime ore procedono spedite le trattitive con il club svizzero dell'Yverdon: l'accordo dovrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.