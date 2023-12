Juventus, McKennie a Dazn: "Stiamo creando un grande spirito, spesso ceniamo insieme fuori per conoscerci meglio"

Napoli - Weston McKennie è intervenuto a Dazn nel post partita di Juventus Napoli:

"Ho già fatto allo Schalke 04 questo ruolo da esterno di centrocampo. Ho un ruolo preferito, ma la squadra è più importante e faccio quello che serve alla squadra. La cosa che ho imparato di più in Serie A è giocare meglio dal punto di vista tattico, rispetto a correre come un pollo senza testa. La parola scudetto è una parola che conosciamo e speriamo di poter fare nostra, sarebbe la ciliegina sulla torta perché ancora non siamo riusciti ad ottenerlo negli ultimi anni. Stiamo cercando di creare uno spirito forte non solo in campo, ma anche fuori. Spesso ceniamo fuori, perché se conosco i miei compagni fuori dal campo so cosa può serivre a loro anche fuori".