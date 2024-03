Inter, Inzaghi a Dazn: "Spiegherà Acerbi quanto accaduto sul caso Juan Jesus, il Napoli non ci ha creato problemi"

Napoli - Simone Inzaghi è intervenuto a Dazn al termine di Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"C'è un po' di delusione, i Campioni d'Italia sono un'ottima squadra con tantissima qualità. Abbiamo concesso un po' di leggerezza nel finale su quell'episodio. Il Napoli ha avuto un po' di possesso in più ma senza essere stato particolarmente pericoloso. L'arbitro ha fatto una buona gara, poi su quell'episodio del corner è da vedere. Di 10 partite ne abbiamo vinte 9. Stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita. C'è delusione per i tifosi che ci hanno accolto in un modo incredibile prima della partita.

Abbiamo sbagliato qualche scelta in ripartenza, potevano fare di più in alcune situazioni. Juan Jesus ha fatto un miracolo su Barella quando poteva essere 2-0. Bisogna capire i momenti durante la partita. Sono stati tre giorni di analisi con i ragazzi dopo l'Atletico Madrid, si possono prendere cose positive dopo le sconfitte. Mancano 9 partite con 27 punti, è ancora lunga per lo scudetto e non dobbiamo mollare come abbiamo fatto fino ad oggi.

Me lo stava dicendo adesso il mio ufficio stampa riguardo la situazione di Acerbi, conosciamo tutti il ragazzo e spiegherà lui tutto senza nessun problema".