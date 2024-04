Furia tifosi, contestazione shock a Caserta prima della Roma: insulti ad Edo De Laurentiis che risponde alle offese | VIDEO CN24

Contestazione pesantissima dei tifosi del Napoli contro i giocatori azzurri in ritiro ieri a Caserta all'hotel Novotel poco prima di affrontare la Roma allo stadio Maradona. Nel video girato dal nostro lettore e tifoso azzurro G.C., si sentono i cori contro i giocatori a cui viene chiesto di "tirare fuori le palle".

Offese anche contro Edoardo De Laurentiis, con un gruppo di tifosi del Napoli che si è radunato per far sentire la propria voce e contestare squadra e società per i risultati stagionali.

Alcuni tifosi si sono scagliati contro Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, chiamandolo "pappone" ed insultandolo ripetutamente anche con altri epiteti. Visibilmente colpito dalla rabbia e dalla volgarità dei tifosi, lui ha risposto rivolgendo ai tifosi un "vaffa". Natualmente ci teniamo a condannare gli insulti beceri dei tifosi ritratti nel video e ci dissociamo totalmente. Clicca su play per guardare le immagini: