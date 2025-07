Inter, l'allenatore Christian Chivu lancia la sfida al Napoli in conferenza stampa. Dopo una stagione conclusa senza trofei, con lo scudetto vinto dal Napoli all'ultima giornata, Chivu ha dichiarato: "Le aspettative erano altissime e le cose non sono andate come tutti pensavano, qualcosa subisci per forza a livello mentale. Adesso non siamo più i favoriti per lo scudetto? Non è giusto parlare di favoriti, contano solo i fatti e per arrivare al dunque bisogna pedalare tanto".