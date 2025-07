CdM assicura: Napoli, non va escluso Garnacho! Si cerca un mix tra talento e voglia di riscatto

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle trattative in corso e annuncia il fallimento dell'operazione Ndoye. Secondo il CdM, "il Napoli da qualche giorno aveva capito che la storia Ndoye si fosse complicata" ed aveva già iniziato a sondare le possibili alternative: ora che il trasferimento di Ndoye al Nottingham è dato per scontato, Manna dovrà darsi da fare per trovare un nuovo attaccante da regalare a Conte.

Tra le alternative ci sarebbe anche Alejandro Garnacho del Manchester United: il nome di Garnacho "non va escluso" secondo il CdM, anche perché il Napoli mantiene già contatti vivi con lo United con il quale si chiacchiera anche di Jadon Sancho, altro attaccante che rientra nell'identikit disegnato da Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo degli azzurri.

Il Corriere del Mezzogiorno ha pochi dubbi nel ribadire che il nuovo esterno d'attacco del Napoli arriverà dalla Premier League. Ecco l'identikit del calciatore: "il meccanismo già vincente in altre situazioni è pescare tra i calciatori che in Inghilterra sono ai margini puntando sul mix tra talento e voglia di riscatto"