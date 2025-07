Accardi: "Il Napoli già dà il segnale di gruppo. Bisogna tornare a prendere i giovani prospetti in Serie C"

Beppe Accardi, agente FIFA, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

"Napoli-Arezzo è stata una semplice partita di precampionato. L’Arezzo cercava la gloria, mentre il Napoli aveva le gambe imballate. Gli azzurri hanno comunque dato il senso di una squadra. I nuovi arrivati già si sono inseriti bene: già c’è un gruppo e questo è molto importante. Mi è piaciuto molto Lang. Lucca, invece, è ancora lontano dalla miglior condizione. Ma è normale che, vista la sua mole fisica, debba avere più tempo. I direttori sportivi devono fare come una volta, ovvero prendere giocatori di 22-23 anni del campionato di Serie C. Così come successe con Zola. Ti taccio il nome di Pattarello e non perché è gestito da me. Ora, invece, si prendono solo i nomi. Il Napoli è stato molto bravo a prendere Ferrante, che era uno dei migliori profili in queste categorie. Pio Esposito? Può sicuramente diventare l’attaccante della Nazionale italiana”.