Calciomercato Napoli - Non è andata in porto la trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye. Alla fine i rossoblu hanno accettato la proposta del Nottingham Forest, con il calciatore che ha preferito approdare in Premier League.

Secondo il Corriere dello Sport, però, Bologna e Napoli sono rimaste in contatto anche per un altro giocatore. I felsinei hanno richiesto di nuovo Alessandro Zanoli, vedremo quale sarà la risposta di patron De Laurentiis.