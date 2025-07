Gazzetta - Novità De Bruyne e non solo, Conte riparte da una certezza tattica: ecco come giocherà il suo Napoli

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione tattica delle 20 squadre di Serie A a meno di un mese dall'inizio del campionato.

Ecco quanto scritto sul Napoli di Conte campione in carica:

"Antonio Conte ha ancora l’intenzione di costruire l’annata sulla difesa a quattro mobile (Politano che si attaccava all’ultima linea era un’immagine frequente) e da lì in avanti nel 4-3-3 intorno alla boa Lukaku ci sarà un gran movimento di corse sull’esterno e conversioni in zona gol. Con De Bruyne, abituato al calcio posizionale di Guardiola, aumenta la possibilità di creare l’occasione, il raddoppio degli esterni chiesto da Conte serve a non lasciare sguarnito un settore fondamentale per il tecnico campione d’Italia".