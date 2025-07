Calciomercato Napoli, Sportitalia - Cosa filtra su Nusa. Occhio a Sterling e Zaccagni, ma può esserci anche un profilo nuovo

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul calciomercato del Napoli:

"Nusa costa 50 milioni, teniamo come nomi Sterling e Zaccagni tenendo conto dei problemi della Lazio. Altri profili non mi risultano approfonditi, ci puo essere anche un altro nome. In uscita, Simeone resta un'opzione per il Torino che può cedere sanabria alla Cremonese"